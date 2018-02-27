Прокуратура сообщила о подозрении экс-исполнительному директору ГП "Артемсоль"

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Вторник, 27 февраля 2018, 20:45

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении бывшему исполнительному директору ГП "Артемсоль".

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Следственным отделом прокуратуры Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 367 УК Украины бывшему исполнительному директору Государственного предприятия "Артемсоль", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования в прокуратуре установили, что в декабре 2014 года бывший чиновник, вопреки своим служебным обязанностям и без соответствующего согласования с должностными лицами предприятия перечислил на депозитный счет АО "Банк "Финансы и Кредит" 1,2 миллионов долларов ГП "Артемсоль" по договору банковского вклада.

В ведомстве отмечают, что указанный договор был заключен без острой необходимости для предприятия.

"К настоящему времени денежные средства банком не возвращены в связи с тем, что финансовое учреждение находится в стадии ликвидации Фондом гарантирования вкладов физических лиц", - пишет Сарган.

Кроме того, в марте 2015 года экс-исполнительный директор ГП "Артемсоль" заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью на поставку ферроцианида калия и перечислил на счет ООО более 4,7 миллионов гривен.

"Следствием установлено, что ферроцианид калия закупленый у ООО по значительно завышенной цене, что вызвало материальный ущерб государственному предприятию на общую сумму более 1,7 миллионов гривен", - отмечает пресс-секретарь.

Экс-чиновнику сообщено о подозрении. Прокуратура направила ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 30,5 миллионов гривен.

Продолжается досудебное расследование.

Украинская правда
Темы: прокуратура коррупция
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