Помер легенда "Антонова" льотчик Юрій Курлін

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Вівторок, 27 лютого 2018, 22:28

На 89-ому році помер льотчик-випробувач Юрій Курлін. Він брав участь у створенні та випробуванні відомих літаків сімейства "АН".

Про це йдеться у повідомленні ДП "Антонов" у Facebook.

"ДП "АНТОНОВ" з глибоким сумом повідомляє, що 27 лютого 2018 року, на 89-му році пішов з життя заслужений льотчик-випробувач СРСР, Герой Радянського Союзу, легенда світової авіації Юрій Володимирович Курлін (17.09.1929 р.н.)", - зазначають у підприємстві.

Курлін брав участь у створенні та випробовуванні всесвітньо відомих літаків сімейства "АН": Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26,Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74,Ан-22, Ан-124, Ан-225.

Крім того, льотчик займався викладацькою діяльністю, навчав молодих пілотів керуванню літаками. Екіпаж під його командуванням підняв у повітря найбільший в світі турбогвинтовий літак – Ан-22 "Антей". Це відбулося рівно 53 роки тому.

Українська правда
Теми: авіа
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Помер легенда "Антонова" льотчик Юрій Курлін
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