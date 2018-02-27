Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Умер легенда "Антонова" летчик Юрий Курлин

Вторник, 27 февраля 2018, 21:28
Умер легенда Антонова летчик Юрий Курлин

На 89-ом году скончался летчик-испытатель Юрий Курлин. Он участвовал в создании и испытании известных самолетов семейства "АН".

Об этом говорится в сообщении ГП "Антонов" в Facebook.

"ГП "АНТОНОВ" с глубоким прискорбием сообщает, что 27 февраля 2018 года, на 89-м году ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, легенда мировой авиации Юрий Владимирович Курлин (17.09.1929 г.р.)" , - отмечают на предприятии.

Курлин участвовал в создании и испытании всемирно известных самолетов семейства "АН" Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30 Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-22, Ан-124, Ан-225.

Кроме того, летчик занимался преподавательской деятельностью, обучал молодых пилотов управлению самолетами. Экипаж под его командованием поднял в воздух крупнейший в мире турбовинтовой самолет - Ан-22 "Антей". Это произошло ровно 53 года назад.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
авиа
Венгерская авиакомпания принудительно сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой
КНДР заявила о нарушении самолетами-разведчиками США ее воздушного пространства
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Последние новости
23:34
В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: