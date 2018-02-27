Трамп не наказував протидіяти кіберзагрозам Кремля – адмірал США

Відповідь США на російські кампанії втручання та дезінформації виявилася недостатньо сильною.

Про це заявив високопосадовець розвідки США адмірал Майк Роджерс на засіданні Комітету з питань Збройних Сил Сенату, передає АР.

"Я вірю у те, що президент (Володимир – ред.) Путін явно прийшов до висновку, що заплатить незначну ціну, і тому подумав, що "Я можу продовжити цю діяльність", - сказав Роджерс.

Адмірал додав, що вжив заходів для реагування на загрозу. Однак ні президент Дональд Трамп, ні міністр оборони Джеймс Меттіс не надали йому жодних додаткових повноважень для боротьби з російськими кіберзагрозами.

"Мені ніколи не давали жодного конкретного напряму, щоб зробити додаткові кроки поза моїм авторитетом. Я зробив кроки у рамках своїх можливостей, намагаючись бути хорошим, активним командуючим… Я не отримав жодних додаткових повноважень", - наголосив Роджерс.

Він погодився, що американські санкції та недавні обвинувачення росіян мали певний вплив. Однак, на його думку, це не призвело до змін у поведінці Росії.

Агентство зазначає, що адмірал Майк Роджерс йде у відставку і його поява перед Комітетом з питань Збройних Сил Сенату стала останньою.