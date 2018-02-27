Трамп не приказывл противодействовать киберугрозами Кремля - ​​адмирал США

Ответ США на российские кампании вмешательства и дезинформации оказался недостаточно сильным.

Об этом заявил высокопоставленный сотрудник разведки США адмирал Майк Роджерс на заседании Комитета по вопросам Вооруженных Сил Сената, передает АР.

"Я верю в то, что президент (Владимир - ред.) Путин явно пришел к выводу, что заплатит незначительную цену, и поэтому подумал, что "Я могу продолжить эту деятельность", - сказал Роджерс.

Адмирал добавил, что принял меры для реагирования на угрозу. Однако ни президент Дональд Трамп, ни министр обороны Джеймс Мэттис не предоставили ему никаких дополнительных полномочий для борьбы с российскими киберугрозами.

"Мне никогда не давали ни одного конкретного направления, чтобы сделать дополнительные шаги вне моего авторитета. Я сделал шаги в рамках своих возможностей, пытаясь быть хорошим, активным командующим ... Я не получил никаких дополнительных полномочий", - подчеркнул Роджерс.

Он согласился, что американские санкции и недавние обвинения россиян имели определенное влияние. Однако, по его мнению, это не привело к изменениям в поведении России.

Агентство отмечает, что адмирал Майк Роджерс уходит в отставку и его появление перед Комитетом по вопросам Вооруженных Сил Сената стало последним.