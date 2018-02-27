Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп не приказывл противодействовать киберугрозами Кремля - ​​адмирал США

Вторник, 27 февраля 2018, 22:19

Ответ США на российские кампании вмешательства и дезинформации оказался недостаточно сильным.

Об этом заявил высокопоставленный сотрудник разведки США адмирал Майк Роджерс на заседании Комитета по вопросам Вооруженных Сил Сената, передает АР.

"Я верю в то, что президент (Владимир - ред.) Путин явно пришел к выводу, что заплатит незначительную цену, и поэтому подумал, что "Я могу продолжить эту деятельность", - сказал Роджерс.

Адмирал добавил, что принял меры для реагирования на угрозу. Однако ни президент Дональд Трамп, ни министр обороны Джеймс Мэттис не предоставили ему никаких дополнительных полномочий для борьбы с российскими киберугрозами.

"Мне никогда не давали ни одного конкретного направления, чтобы сделать дополнительные шаги вне моего авторитета. Я сделал шаги в рамках своих возможностей, пытаясь быть хорошим, активным командующим ... Я не получил никаких дополнительных полномочий", - подчеркнул Роджерс.

Он согласился, что американские санкции и недавние обвинения россиян имели определенное влияние. Однако, по его мнению, это не привело к изменениям в поведении России.

Агентство отмечает, что адмирал Майк Роджерс уходит в отставку и его появление перед Комитетом по вопросам Вооруженных Сил Сената стало последним.

Мария Думанская, УП
Темы: СШАРосcияТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
США
Сейчас "Вагнер" не участвует в боях в Украине – Пентагон
Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов
Кассетные боеприпасы будут идти в ход только для деоккупации территорий – Шершень
Последние новости
23:34
В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: