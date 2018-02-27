Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБУ

Трудова міграція з України продовжить зростати ще 2-3 роки, але почне знижуватися в середньостроковій перспективі.

Про це директор департаменту монетарної політики і економічного аналізу Національного банку Сергій Ніколайчук заявив в інтерв'ю польському інформагентству Polska Agencja Prasowa Biznes, передає прес-служба НБУ.

"У короткостроковій перспективі ми прогнозуємо, що еміграція продовжить зростати, але в середньостроковій перспективі очікується певна конвергенція рівнів заробітної плати і продуктивності, що допоможе трохи заспокоїти ситуацію", - сказав він.

"Крім того, ми очікуємо поліпшення якості життя в Україні. У наступні 2-3 роки збільшення чисельності може бути значним, але ми очікуємо скорочення кількості мігрантів в середньостроковій перспективі", - заявив глава департаменту НБУ.

За словами представника Нацбанку, такий прогноз обумовлений, зокрема, різницею в оплаті праці в Україні та Польщі.

"Дійсно, ми бачимо, що кількість людей, готових їхати на роботу за кордон, збільшується, і така оцінка є обґрунтованою і відповідає нашим очікуванням. Ми відзначаємо істотну різницю між рівнем заробітної плати в Україні та Польщі. Оплата приблизно вище в 3 рази і цю різницю не можна так швидко вирівняти", - зазначив Ніколайчук.

Чиновник зазначив, що війна на Донбасі продовжує впливати на міграційні процеси в Україні.

"Збройний конфлікт на сході країни безумовно вплинув на зростання міграції та в подальшому впливає на сприйняття людей. Видно, що змінилася модель виїзду в країни ЄС", - сказав він.

"Так, три роки тому основними мігрантами були жителі західної частини України, тоді як зараз значну частину становлять жителі східної частини країни", - додав глава департаменту НБУ.

Ніколайчук також визнав, що еміграція породила прогалини на українському ринку праці.

"Тема мігрантів є для нас серйозною причиною для занепокоєння, адже в такому масштабі, який ми спостерігаємо зараз, це, безумовно, вплине на наш потенційний ВВП", - заявив він.

"Ми порахували, що за останні 2 роки міграція привела до зменшення нашої робочої сили на 5-8%, не на постійній основі, але все ж. Раніше ми оцінювали зменшення в 3-4%, тому перегляд оцінки є дуже великим", - сказав Ніколайчук.

"Вплив на потенційний ВВП досить високий, особливо з огляду на те, що виїжджають найбільш працездатні громадяни. Значна кількість - близько 70% - це чоловіки. У віковому розрізі близько 35% - це емігранти до 30 років, і це стало тенденцією. Ще кілька років тому чисельність молодих емігрантів була значно нижча", - додав представник НБУ.

Раніше Bloomberg писав, що низький рівень зарплат, тривалий конфлікт з Росією, девальвація і стійка корупція стали причинами для трудової еміграції українців.

Як повідомлялося, у Польщі понад 300 тисяч українців платять внески до фонду соціального страхування – це найвищий показник в історії.

Нагадаємо, представники польської рекрутингової фірми стверджують, що після впровадження для України безвізового режиму, українські працівники в Польщі отримують більші зарплати.

Економічна правда