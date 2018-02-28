Эмиграция из Украины усилится в ближайшие 2-3 года – НБУ

Трудовая миграция из Украины продолжит расти еще 2-3 года, но начнет снижаться в среднесрочной перспективе.

Об этом директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Сергей Николайчук заявил в интервью польскому информагентству Polska Agencja Prasowa Biznes, передает пресс-служба НБУ.

"В краткосрочной перспективе мы прогнозируем, что эмиграция продолжит расти, но в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, что поможет немного успокоить ситуацию", - сказал он.

"Кроме того, мы ожидаем улучшения качества жизни в Украине. В последующие 2-3 года увеличение численности может быть значительным, но мы ожидаем сокращения количества мигрантов в среднесрочной перспективе", – заявил глава департамента НБУ.

По словам представителя Нацбанка, такой прогноз обусловлен, в частности, разницей в оплате труда в Украине и Польше.

"Действительно, мы видим, что количество людей, готовых ехать на работу за границу, увеличивается, и такая оценка является обоснованной и соответствует нашим ожиданиям. Мы отмечаем существенную разницу между уровнем заработной платы в Украине и Польше. Оплата приблизительно выше в 3 раза и эту разницу нельзя так быстро выровнять", – отметил Николайчук.

Чиновник отметил, что война на Донбассе продолжает влиять на миграционные процессы в Украине.

"Вооруженный конфликт на востоке страны безусловно повлиял на рост миграции и в дальнейшем влияет на восприятие людей. Видно, что изменилась модель выезда в страны ЕС", - сказал он.

"Так, три года назад основными мигрантами были жители западной части Украины, тогда как сейчас значительную часть составляют жители восточной части страны", – добавил глава департамента НБУ.

Николайчук также признал, что эмиграция породила пробелы на украинском рынке труда.

"Тема мигрантов является для нас серьезной причиной для беспокойства, ведь в таком масштабе, который мы наблюдаем сейчас, это, безусловно, повлияет на наш потенциальный ВВП", - заявил он.

"Мы посчитали, что за последние 2 года миграция привела к уменьшению нашей рабочей силы на 5-8%, если не на постоянной основе, но все же. Ранее мы оценивали уменьшение в 3-4%, поэтому пересмотр оценки является весьма существенным", – сказал Николайчук.

"Влияние на потенциальный ВВП достаточно высокое, особенно учитывая то, выезжающие наиболее трудоспособные граждане. Значительное количество – около 70% – это мужчины. В возрастном разрезе около 35% это эмигранты до 30 лет, и это стало тенденцией. Еще несколько лет назад численность молодых эмигрантов была значительно ниже", – добавил представитель НБУ.

Ранее Bloomberg писал, что низкий уровень зарплат, длительный конфликт с Россией, девальвация и стойка коррупция стали причинами для трудовой эмиграции украинцев.

Как сообщалось, в Польше более 300 тысяч украинцев платят взносы в фонд социального страхования - это самый высокий показатель в истории.

Напомним, представители польской рекрутинговой фирмы утверждают, что после начала действия для Украины безвизового режима украинские работники в Польше получают более высокие зарплаты.

Экономическая правда