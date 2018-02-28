Сили АТО відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі

Волонтери опублікували відео нічного бою, під час якого українські бійці відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі.

Відео бою оприлюднили волонтери фонду "Повернись живим".

Українські бійці заявляють, що у них стріляють саме кадрові російські військові. Солдати кажуть, що впізнають їх за манерою пострілів.

"Вони часто виходять, майже кожен день майже щоночі. Ось до тієї "зеленки" метрів 400, а внизу там вузький яр. Вони тим яром підходять ще ближче. Він хоч і замінований, але стежку вони вже протоптали.

Вчора ось на метрів 200 підійшли. Працювали за класичною схемою російського спецназу: поки артилерія нам не дає навіть голову підняти, "трійка" ДРГ підповзає і починає "кошмарити", – розповідають військові.

Бійці підкреслюють, що днями лави бойовиків поповнили новобранці.

"Взводний розповідає, що окупанти воюють останнім часом із особливим завзяттям", – йдеться у повідомленні.

"На цій ділянці часто важко чекати розпорядження про прийняття бою. Бойовики криють наші позиції артою та луплять з "бех". Але щойно в ефірі звучить наказ – тут таке світлове шоу починається. Чутно та видно від Горлівки до Бахмута", – підсумовує взводний.