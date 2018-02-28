Силы АТО отбили атаку боевиков на Светлодарской дуге

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Среда, 28 февраля 2018, 01:10

Волонтеры опубликовали видео ночного боя, во время которого украинские бойцы отбили атаку боевиков на Светлодарской дуге.

Видео боя обнародовали волонтеры фонда "Вернись живым".

Украинские бойцы заявляют, что в них стреляют именно кадровые российские военные. Солдаты объясняют, что узнают их по манере выстрелов.

"Они часто выходят, почти каждый день почти каждую ночь. Вот к той "зеленке" метров 400, а внизу там узкий овраг. Они тем оврагом подходят еще ближе. Он хоть и заминирован, но тропинку они уже протоптали.

Вчера вот на 200 метров подошли. Работали по классической схеме российского спецназа: пока артиллерия нам не дает даже голову поднять, "тройка" ДРГ подползает и начинает "кошмарить", – рассказывают военные.

Бойцы подчеркивают, что на днях ряды боевиков пополнили новобранцы.

"Взводный рассказывает, что оккупанты воюют в последнее время с особым рвением", – говорится в сообщении.

"На этом участке часто трудно ждать распоряжения о принятии боя. Боевики кроют наши позиции артой и лупят из "бех". Но как только в эфире звучит приказ – тут такое световое шоу начинается. Слышно и видно от Горловки до Бахмута", - констатировал взводный.

Темы: АТО
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