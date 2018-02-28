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Порошенко призначив суддями КС Головатого і Лемака

Середа, 28 лютого 2018, 02:20

Петро Порошенко за президентською квотою призначив суддями Конституційного Суду Сергія Головатого і Василя Лемака.

Відповідні укази №45 і №46 опубліковані на сайті адміністрації президента увечері 27 лютого.

Сергій Головатий був міністром юстиції (1995-1997, 2005-2006 роки), депутатом Верховної Ради ІІ-VI скликань (від фракцій Блоку Юлії Тимошенко, Блоку "Наша Україна" і Партії регіонів). На початку грудня 2017 року він був обраний віце-президентом підкомісії з верховенства права Венеціанської комісії.

Василь Лемак є завідувачем кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Ужгородського національного університету.

У Конституційному Суді вакантними залишилися дві посади суддів за квотою парламенту.

Як повідомлялось, 21 лютого головою Конституційного Суду України було обрано Станіслава Шевчука.

"Українська правда" у Threads

Теми: КонституціясудПорошенко
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