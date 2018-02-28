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Доба в АТО: 7 обстрілів, бойовики застосовують міномети

Середа, 28 лютого 2018, 05:24
Доба в АТО: 7 обстрілів, бойовики застосовують міномети

За минулу добу, 27 лютого, бойовики 7 разів порушили перемир'я - 1 боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Протягом минулої доби агресор застосував міномети, заборонені Мінськими домовленостями, не лише по позиціях захисників України, але й по населеному пункту",  йдеться у звіті.

На Луганському напрямку противник активізувався на Світлодарській дузі.

"У цьому районі російсько-окупаційні війська понад чотири години вели вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітних установок і великокаліберних кулеметів по наших позиціях біля Світлодарська та випустили понад 200 мін різних калібрів", – наголошують у штабі.

120-мм міномети загарбники застосували поблизу Луганського і Троїцького, неподалік Новоолександрівки – обстрілювали позиції сил АТО із мінометів калібру 82-мм і гранатометів.

Крім того, у вечірній час окупанти випустили щонайменше півтора десятка мін калібру 120 та 82-мм по населеному пункту Луганське. Наслідки заподіяної шкоди поки невідомі.

На Донецькому напрямку порушень припинення вогню не зафіксовано.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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