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Сутки в АТО: 7 обстрелов, боевики применяют минометы

Среда, 28 февраля 2018, 05:24
Сутки в АТО: 7 обстрелов, боевики применяют минометы

За прошедшие сутки, 27 февраля, боевики 7 раз нарушили перемирие  1 боец ​​ВСУ получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки агрессор применил минометы, запрещенные Миннскими договоренностями, не только по позициям защитников Украины, но и по населенному пункту",  говорится в отчете.

На Луганском направлении противник активизировался на Светлодарской дуге.

"В этом районе российско-оккупационные войска более 4 часов вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по наших позициях возле Светлодарска и выпустили более 200 мин различных калибров", – подчеркнули в штабе.

120-мм минометы боевики применили возле Луганского и Троицкого, возле Новоалександровки  обстреливали позиции сил АТО с минометов калибра 82-мм и гранатометов.

Кроме того, в вечернее время оккупанты выпустили не менее полутора десятка мин калибра 120 и 82 мм по населенному пункту Луганское. Последствия причиненного ущерба пока неизвестны.

На Донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.

Темы: АТО
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