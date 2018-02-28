Сутки в АТО: 7 обстрелов, боевики применяют минометы

565 просмотров
Среда, 28 февраля 2018, 06:24

За прошедшие сутки, 27 февраля, боевики 7 раз нарушили перемирие  1 боец ​​ВСУ получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки агрессор применил минометы, запрещенные Миннскими договоренностями, не только по позициям защитников Украины, но и по населенному пункту",  говорится в отчете.

На Луганском направлении противник активизировался на Светлодарской дуге.

"В этом районе российско-оккупационные войска более 4 часов вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по наших позициях возле Светлодарска и выпустили более 200 мин различных калибров", – подчеркнули в штабе.

120-мм минометы боевики применили возле Луганского и Троицкого, возле Новоалександровки  обстреливали позиции сил АТО с минометов калибра 82-мм и гранатометов.

Кроме того, в вечернее время оккупанты выпустили не менее полутора десятка мин калибра 120 и 82 мм по населенному пункту Луганское. Последствия причиненного ущерба пока неизвестны.

На Донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.

Темы: АТО
powered by lun.ua
По теме
Силы АТО отбили атаку боевиков на Светлодарской дуге 28 февраля 2018, 01:10
У Гройсмана рассказали, сколько времени уйдет на создание министерства ветеранов 27 февраля 2018, 23:02
+1 Третьякову. Откуда и зачем появилась идея министерства ветеранов 27 февраля 2018, 21:44
Все новости
Главные новости
Аваков обзавелся виллой в Италии – СМИ
В столкновении с поездом в Польше погибли четверо украинцев
Хроника 28 февраля. Турчинов: Россия аннексировала Крым, Янукович ломает ручку
Сутки в АТО: 7 обстрелов, боевики применяют минометы
Все новости
бренд

10 украинских брендов, которые делают посуду

еда

На Полярной открылась китайская пельменная