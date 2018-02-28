Сутки в АТО: 7 обстрелов, боевики применяют минометы
За прошедшие сутки, 27 февраля, боевики 7 раз нарушили перемирие – 1 боец ВСУ получили ранения.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
"За прошедшие сутки агрессор применил минометы, запрещенные Миннскими договоренностями, не только по позициям защитников Украины, но и по населенному пункту", – говорится в отчете.
На Луганском направлении противник активизировался на Светлодарской дуге.
"В этом районе российско-оккупационные войска более 4 часов вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по наших позициях возле Светлодарска и выпустили более 200 мин различных калибров", – подчеркнули в штабе.
120-мм минометы боевики применили возле Луганского и Троицкого, возле Новоалександровки – обстреливали позиции сил АТО с минометов калибра 82-мм и гранатометов.
Кроме того, в вечернее время оккупанты выпустили не менее полутора десятка мин калибра 120 и 82 мм по населенному пункту Луганское. Последствия причиненного ущерба пока неизвестны.
На Донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.