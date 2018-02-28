У зіткненні з потягом у Польщі загинули четверо українців
За інформацією головної комендатури поліції польського міста Ополє, загиблі 27 лютого під час зіткнення легкового автомобіля з потягом були громадянами України.
Про це "Українській правді" повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС – начальник управління консульського забезпечення Василь Кирилич.
За його словами, загинули чотири особи.
Вони загинули на місці.
Консул у Кракові спільно з почесним консулом в Ополє вживають заходи для встановлення осіб загиблих та надання сприяння у транспортуванні їхніх тіл до України.