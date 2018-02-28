У зіткненні з потягом у Польщі загинули четверо українців

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Середа, 28 лютого 2018, 08:31

За інформацією головної комендатури поліції польського міста Ополє, загиблі 27 лютого під час зіткнення легкового автомобіля з потягом були громадянами України.

Про це "Українській правді" повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС – начальник управління консульського забезпечення Василь Кирилич.

За його словами, загинули чотири особи.

ДТП в Ополє
ДТП в Ополє
fakt.pl

Вони загинули на місці.

Консул у Кракові спільно з почесним консулом в Ополє вживають заходи для встановлення осіб загиблих та надання сприяння у транспортуванні їхніх тіл до України.

Теми: ДТП Польща
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