У зіткненні з потягом у Польщі загинули четверо українців

За інформацією головної комендатури поліції польського міста Ополє, загиблі 27 лютого під час зіткнення легкового автомобіля з потягом були громадянами України.

Про це "Українській правді" повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС – начальник управління консульського забезпечення Василь Кирилич.

За його словами, загинули чотири особи.

ДТП в Ополє fakt.pl

Вони загинули на місці.

Консул у Кракові спільно з почесним консулом в Ополє вживають заходи для встановлення осіб загиблих та надання сприяння у транспортуванні їхніх тіл до України.