В столкновении с поездом в Польше погибли четверо украинцев

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Среда, 28 февраля 2018, 08:31

По информации главной комендатуры полиции польского города Ополе, погибшие 27 февраля во время столкновения легкового автомобиля с поездом были гражданами Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД – начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич.

По его словам, погибли четыре человека.

ДТП в Ополе
ДТП в Ополе
fakt.pl

Они погибли на месте.

Консул в Кракове совместно с почетным консулом в Ополе принимают меры для установления личностей погибших и оказания содействия в транспортировке их тел в Украину.

Темы: ДТП Польша
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