В столкновении с поездом в Польше погибли четверо украинцев
Среда, 28 февраля 2018, 07:31
По информации главной комендатуры полиции польского города Ополе, погибшие 27 февраля во время столкновения легкового автомобиля с поездом были гражданами Украины.
Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД – начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич.
По его словам, погибли четыре человека.
Они погибли на месте.
Консул в Кракове совместно с почетным консулом в Ополе принимают меры для установления личностей погибших и оказания содействия в транспортировке их тел в Украину.