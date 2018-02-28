В столкновении с поездом в Польше погибли четверо украинцев

По информации главной комендатуры полиции польского города Ополе, погибшие 27 февраля во время столкновения легкового автомобиля с поездом были гражданами Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД – начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич.



По его словам, погибли четыре человека.

ДТП в Ополе fakt.pl

Они погибли на месте.

Консул в Кракове совместно с почетным консулом в Ополе принимают меры для установления личностей погибших и оказания содействия в транспортировке их тел в Украину.