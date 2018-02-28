Аваков обзавівся віллою в Італії – ЗМІ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков минулого року став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії через фірму "Ferdico S.R.L".

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на документи з бізнесового та майнового реєстрів Італії.

Вілла в муніципалітеті Сан Феліче Чірчео нараховує 26 кімнат у будівлі площею 566 метрів на першому, другому поверхах та у підвалі.

Google Maps показує там будинок із басейном:

Приблизна вартість нерухомості, як показує калькулятор на сайті avvocatoandreani.it, становить близько 774 тис євро.

"Аваков став власником вілли в Італії, скориставшись фірмою від "Інституту Горшеніна", – пишуть "Наші гроші".

У 2017 році фірма "Avitalia S.R.L", власником якої на 100% є Арсен Аваков, поглинула іншу італійську фірму "Ferdico S.R.L".

А "Ferdico S.R.L" 3 лютого 2017 року отримала держакт на право власності на віллу на вулиці Баттері в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чірчео, у регіоні Лаціо, провінція Латина (via delle Batterie, San Felice Circeo, Lazio, Latina, Italy).

На той момент "Avitalia S.R.L" вже на 100% володіла фірмою "Ferdico S.R.L".

Перед самим злиттям власницею "Ferdico S.R.L" стала Віолетта Амірян – дочка члена наглядової ради аваківського акціонерного товариства "Інвестор" Ашота Аміряна. Сам Ашот Амірян став єдиним директором-адміністратором "Ferdico".

До родини Амірянів головою "Ferdico S.R.L." була Ірина Кужель, а членами ради директорів – Наталія Козлова та Вадим Омельченко. Останній у 2014-2016 по документах значиться як єдиний учасник "Ferdico S.R.L." (сама фірма заснована у 2013 році).

Омельченко, Кужель та Козлова – троє з шести співзасновників громадської організації "Інститут Горшеніна".

Козлова з Омельченком є співвласниками знаку для товарів і послуг "Київський інститут проблем управління імені Горшеніна". Омельченко – один із бенефіціарних власників ТОВ "Київський інститут проблем управління імені Горшеніна". Кужель є співвласницею знаку для товарів і послуг Gorshenin. Проектом Інституту Горшеніна є видання "Лівий берег".

Під час злиття з "Avitalia S.R.L" статутний капітал "Ferdico S.R.L" становив 30 тисяч євро. Станом на 2017 рік "Avitalia S.R.L" мала від 1 до 2 працівників, "Ferdico S.R.L" – одного.

Згідно з італійським реєстром нерухомості, вілла в Сан Феліче Чірчео досі зареєстрована на "Ferdico S.R.L".

Станом на 2016 рік родина голови МВС володіла 1,69 млн євро, 448 тис дол, 12,14 млн грн, 870 британських фунтів, 3015 канадських доларів, 96 тис японських єн. Із цих грошей дружина міністра Інна Авакова вказала 1,45 млн євро як залишок грошей від продажу частки якоїсь фірми за кордоном вартістю в 1,5 млн євро.

Аваков вказав, що є кінцевим бенефіціарним власником двох кіпрських компаній – "Ulisse Management Limited" та "Fontana Management Limited".

Від "Avitalia S.R.L." він задекларував 148 тисяч євро дивідендів від жовтня 2016, які не пройшли по рахунках нарахування і не були виплачені в 2016 році.

У 2017 році міністр та його дружина задекларували 69,8 млн. грн, 2,4 млн дол, 1,69 млн євро, 1,9 тис канадських доларів та 96 тисяч японських єн.