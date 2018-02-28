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Порошенко передав Раді законопроект про національну безпеку

Середа, 28 лютого 2018, 09:28
Порошенко передав Раді законопроект про національну безпеку

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про національну безпеку.

Про це повідомляє голова парламенту, відкриваючи засідання 28 лютого.

"Щойно до Верховної Ради надійшов надважливий законопроект про національну безпеку. Цей законопроект є пріоритетним і я невідкладно направляю його на розгляд профільному комітету і даю доручення невідкладно його розглянути", – сказав він.  

"Цей закон важливий у час, коли Україна бореться з російською агресією. Він важливий як для реформи сектору безпеки, так і для суттєвого кроку на нашому шляху до НАТО", – наголосив Парубій.

Президентський проект закону зареєстровано під номером 8068.

Проект передбачає скасування трьох законів, об’єднуючи їх. Це закони "Про основи національної безпеки України", "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" та "Про організацію оборонного планування".

Крім того, у поданому проекті викладено систему забезпечення нацбезпеки та повноваження кожного з її суб’єктів, зокрема, президента, міністерств оборони та внутрішніх справ, збройних сил, генштабу, СБУ, держприкордон служби тощо.

Міністр оборони України і його заступники призначатимуться на посади з-поміж цивільних осіб від 1 січня 2019 року.

Також проект передбачає розмежувати посади начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ, які зараз обіймає Віктор Муженко.

Крім того, в окремій статті проекту йдеться про стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України. Реалізовувати її якої планується "з використанням механізмів державно-приватного партнерства" та із "залученням міжнародної консультативної, фінансової, матеріально-технічної допомоги".

Водночас, порівняно із чинним наразі законом "Про основи національної безпеки України" запропонований президентом проект пропонує скорочення переліку пріоритетних національних інтересів.

Зокрема, проект 8068 зосередженний на таких сферах, як суверенітет і територіальна цілісність, європейська та євроатлантична інтеграція та розвиток економіки та громадянського суспільства. Таким чином, з переліку пропонується виключити такі пункти, як гарантування прав і свобод людини і громадянина, забезпечення розвитку і функціонування української мови та захист мов нацменшин, розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу народу.

В президентському проекті також відсутній перелік загроз національним інтересам та зазначено, що їх мають визначати різні документи, які схвалюються РНБО і затверджуються президентом.

Олена Рощенко, УП, Софія Лукашова для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: законодавствоПорошенкоВерховна Рада
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