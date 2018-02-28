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Збірна України з біатлону збирається їхати на Кубок світу у Росію

Середа, 28 лютого 2018, 09:40

Збірна України з біатлону збирається виступити на етапі Кубка світу, що пройде в російській Тюмені наприкінці березня.

Про це президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів в інтерв`ю офіційному сайту ФБУ.

"Моя ж позиція з цього питання наступна. Тут є суто спортивна і політична складова. Є наказ міністра спорту про те, що на офіційні змагання, що проводяться в Росії, але під егідою міжнародних федерацій, таких як чемпіонати світу і Європи, етапи Кубку світу і, в нашому випадку, Кубку IBU, ми можемо їхати.

Але приймати запрошення на участь в комерційних змаганнях, не можемо. Я, як людина, яка відповідає за спорт, вважаю, що ми повинні їхати - заробляти як можна більш високі місця в загальному заліку, відстоювати національну квоту. Якщо ми не поїдемо, втратимо квоту - її забере та ж Росія", - заявив Бринзак.

У той же час він назвав причину через яку українська команда може не поїхати до Тюмені.

"Але якщо на політичному рівні вирішать, що ми не повинні виступати в цих змаганнях - нехай міністерство приймає рішення, і ми його будемо зобов'язані виконати", - сказав очільник українського біатлону.

Як відомо, збірні США та Чехії вже заявили про бойкот етапу Кубка світу у Тюмені.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація біатлону у 2017 році скасувала етап Кубка світу у Тюмені після виявлення масового вживання допінгу в російському спорті, але пізніше повернула Росію до календаря змагань.

Микола Аврамчук, для УП

"Українська правда" у Threads

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