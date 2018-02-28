Сборная Украины по биатлону собирается ехать на Кубок мира в Россию

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Среда, 28 февраля 2018, 10:40

Сборная Украины по биатлону собирается выступить на этапе Кубка мира, который пройдет в российской Тюмени в конце марта.

Об этом президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал в интервью официальному сайту ФБУ.

"Моя же позиция по этому вопросу следующая. Здесь есть чисто спортивная и политическая составляющая. Есть приказ министра спорта о том, что на официальные соревнования, проводимые в России, но под эгидой международных федераций, таких как чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира и, в нашем случае, Кубке IBU, мы можем ехать.

Но принимать приглашение на участие в коммерческих соревнованиях не можем. Я, как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать - зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту - ее займет та же Россия", - заявил Брынзак.

В то же время он назвал причину по которой украинская команда может не поехать в Тюмень.

"Но если на политическом уровне решат, что мы не должны выступать в этих соревнованиях - пусть министерство принимает решение, и мы его будем обязаны выполнить", - сказал глава украинского биатлона.

Как известно, сборные США и Чехии уже заявили о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.

Напомним, что Международная федерация биатлона в 2017 году отменила этап Кубка мира в Тюмени после обнаружения массового употребления допинга в российском спорте, но позже вернула Россию в календарь соревнований.

Николай Аврамчук для УП
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