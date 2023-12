Лукаш і Сергія Клюєва виключили із санкційного списку ЄС – журналіст

Посли ЄС у середу виключили із санкційного списку ЄС колишнього міністра юстиції України часів Януковича Олену Лукаш та нардепа Сергія Клюєва.

Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За інформацією журналіста, санкції проти колишнього президента Януковича та 12 його спільників вирішили продовжити, але Лукаш та Сергія Клюєва зі списку виключили.

"Посли ЄС сьогодні вирішили продовжити санкції проти Януковича та 12 його соратників. Лукаш та С. Клюєв виключені", - повідомив журналіст.

EU ambs have today decided to prolong sanctions against #Yanukovych & 12 of his associates. Lukash & S. Kliuiev removed. Ministers to confirm on 5 March. The sanctions against 150 separatists & officials from #Russia & 38 entities to be prolonged on 12 march. #Ukraine #Crimea