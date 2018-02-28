Лукаш і Сергія Клюєва виключили із санкційного списку ЄС – журналіст

Посли ЄС у середу виключили із санкційного списку ЄС колишнього міністра юстиції України часів Януковича Олену Лукаш та нардепа Сергія Клюєва.

Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За інформацією журналіста, санкції проти колишнього президента Януковича та 12 його спільників вирішили продовжити, але Лукаш та Сергія Клюєва зі списку виключили.

"Посли ЄС сьогодні вирішили продовжити санкції проти Януковича та 12 його соратників. Лукаш та С. Клюєв виключені", - повідомив журналіст.

EU ambs have today decided to prolong sanctions against #Yanukovych & 12 of his associates. Lukash & S. Kliuiev removed. Ministers to confirm on 5 March. The sanctions against 150 separatists & officials from #Russia & 38 entities to be prolonged on 12 march. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 28, 2018

Рішення про продовження санкцій проти оточення Януковича має бути підтверджене на рівні міністрів. Воно буде ухвалене 5 березня, повідомив журналіст.

Нагадаємо, 21 лютого Європейський суд ухвалив рішення про незаконність останньої хвилі санкцій, запроваджених проти Сергія Клюєва Радою ЄС в 2017 році.

6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

Останній раз санкції були подовжені у березні 2017 року.

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Європейська правда