Лукаш и Сергея Клюева исключили из санкционного списка ЕС - журналист

Послы ЕС в среду исключили из санкционного списка ЕС бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По информации журналиста, санкции против бывшего президента Януковича и 12 его сообщников решили продолжить, но Лукаш и Сергея Клюева из списка исключили.

"Послы ЕС сегодня решили продлить санкции против Януковича и 12 его соратников. Лукаш и С. Клюев исключены", - сообщил журналист.

EU ambs have today decided to prolong sanctions against #Yanukovych & 12 of his associates. Lukash & S. Kliuiev removed. Ministers to confirm on 5 March. The sanctions against 150 separatists & officials from #Russia & 38 entities to be prolonged on 12 march. #Ukraine #Crimea