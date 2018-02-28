Лукаш и Сергея Клюева исключили из санкционного списка ЕС - журналист

2587 просмотров
Среда, 28 февраля 2018, 10:53

Послы ЕС в среду исключили из санкционного списка ЕС бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По информации журналиста, санкции против бывшего президента Януковича и 12 его сообщников решили продолжить, но Лукаш и Сергея Клюева из списка исключили.

"Послы ЕС сегодня решили продлить санкции против Януковича и 12 его соратников. Лукаш и С. Клюев исключены", - сообщил журналист.

Решение о продлении санкций против окружения Януковича должно быть подтверждено на уровне министров. Оно будет принято 5 марта, сообщил журналист.

Напомним, 21 февраля Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушение прав человека.

Последний раз санкции были продлены в марте 2017 года.

Читайте также: "Победа Сергея Клюева в суде ЕС: почему санкции отменены и что это изменит для других экс-чиновников".

Европейская правда

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Синоптики предупреждают о сильном снеге, метелях и шторме
В Крыму угрожают учителям и врачам за неявку на "выборы" - Меджлис
КС признал языковой закон "Кивалова-Колесниченко" неконституционным
Комитет принял решение по закону об Антикоррупционнои суде
Все новости
Музыка

Музыка марта: лучшие концерты месяца

Фоторепортаж

Как в Институте урологии оперируют с минимальным вредом для пациентов