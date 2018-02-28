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Лукаш и Сергея Клюева исключили из санкционного списка ЕС - журналист

Среда, 28 февраля 2018, 09:53
Лукаш и Сергея Клюева исключили из санкционного списка ЕС - журналист

Послы ЕС в среду исключили из санкционного списка ЕС бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По информации журналиста, санкции против бывшего президента Януковича и 12 его сообщников решили продолжить, но Лукаш и Сергея Клюева из списка исключили.

"Послы ЕС сегодня решили продлить санкции против Януковича и 12 его соратников. Лукаш и С. Клюев исключены", - сообщил журналист.

Решение о продлении санкций против окружения Януковича должно быть подтверждено на уровне министров. Оно будет принято 5 марта, сообщил журналист.

Напомним, 21 февраля Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушение прав человека.

Последний раз санкции были продлены в марте 2017 года.

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Европейская правда

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