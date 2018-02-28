Нардеп Березкін залишив групу "Відродження"

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Середа, 28 лютого 2018, 13:20

Народний депутат Станіслав Березкін вийшов зі складу депутатської групи "Партія "Відродження".

Про це на засіданні 28 лютого повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з поданою заявою, оголошую про вихід Березкіна Станіслава Семеновича з депутатської групи "Відродження", - сказав Парубій.

Після виходу з групи Березкіна, у "Відродженні" залишилося 24 народних депутати.

Як відомо, упродовж літа-осені 2017 року кілька депутатів вийшли з групи "Воля народу". 7 листопада 2017 року "Воля народу" залишилася без Володимира Литвина і стала налічувати 18 нардепів. Попри це Парубій упродовж 3 місяців не оголошує про розпуск групи.

Як відомо, кількість осіб у групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії. Наразі найменша фракція – 20 осіб ("Батьківщина"). 

Депутатську фракцію чи групу, склад якої став меншим від мінімальної кількості її членів, за 15 днів після офіційного оголошення спікер має розпустити.

Теми: Верховна Рада
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