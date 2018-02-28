Нардеп Березкин покинул группу "Возрождение"

Народный депутат Станислав Березкин вышел из состава депутатской группы "Партия "Видродження".

Об этом на заседании 28 февраля сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Согласно поданному заявлению, объявляю о выходе Березкина Станислава Семеновича с депутатской группы "Видродження", - сказал Парубий.

После выхода из группы Березкина, в "Видродженни" осталось 24 народных депутата.

Как известно, в течение лета-осени 2017 года несколько депутатов вышли из группы "Воля народа". 7 ноября 2017 года "Воля народа" осталась без Владимира Литвина и стала насчитывать 18 нардепов. Несмотря на это Парубий течение 3 месяцев не объявляет о роспуске группы.

Как известно, количество человек в группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. Сейчас самая маленькая фракция – 20 человек ("Батькивщина").

Депутатскую фракцию или группу, состав которой стал меньше минимального количества ее членов, через 15 дней после официального объявления спикер должен распустить.