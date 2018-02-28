Президент утримав інтригу з виборами і прокоментував рейтинги

Президент Петро Порошенко заявляє, що ще не вирішив, чи балотуватися на другий президентський термін.

"Хочу вас розчарувати – Ви від мене цього не чули" – заявив він на прес-конференції у Києві у відповідь на питання про плани йти на наступні вибори президента.

"Рішення щодо участі у виборчій кампанії я буду приймати тоді, коли кампанія розпочнеться. Обіцяю вас про це детально проінформувати", – сказав глава держави.

"Зараз нам треба займатися об’єднанням – всіх політичних сил, суспільства, держави. Я навмисне зробив дострокові парламентські вибори в 2014 році, щоб ми мали, як мінімум, майже 4 роки на проведення реформ", – зазначив Порошенко.

"Поки парламент, уряд і коаліція будуть мати змогу робити реформи, ми будемо працювати". – заявив він.

Журналістка зазначила: "За останніми соціологічними опитуванням лідирує Юлія Тимошенко. Як Ви збираєтеся з цим викликом справлятися? Що може потенційно означати для країни президентство Тимошенко, чи готові Ви їй програти?".

"Я не хотів би з Вами сперечатися, хто лідирує в рейтингах, бо я займаюся реформуванням держави, реформами оборони, зовнішньою політикою, а не рейтингами. І займаюся цим з самого початку", – заявив Порошенко.

"Я ніяк не переживаю за рейтинги… Ті, хто піклується про рейтинги, називаються популістами", – уточнив він згодом і наголосив, що його команда займається реформами.

У ході конференції президент також сказав, що не поїде з України після виборів.

На запитання щодо "плану Б" на випадок, якщо громадяни України не підтримають його на другий термін президентства, Порошенко відповів:

"Я точно 100% буду брати участь у президентських виборах… як виборець. Буду голосувати в Україні, в Києві. Можу назвати номер виборчої дільниці – це буде Дім офіцерів".

"Після виборів я буду точно жити в Україні в будь-якій якості. Я не байдужий до майбутнього України. Я зроблю все, щоб не допустити реваншу. Не розумію, про який "план Б" Ви говорите", – заявив президент.

"Я в своєму житті не програв ще жодної виборчої кампанії", – сказав Порошенко із усмішкою.