Президент удержал интригу с выборами и прокомментировал рейтинги

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Среда, 28 февраля 2018, 15:56

Президент Петр Порошенко заявляет, что еще не решил, баллотироваться ли на второй президентский срок.

"Хочу вас разочаровать – Вы от меня этого не слышали", – заявил он на пресс-конференции в Киеве в ответ на вопрос о планах идти на следующие выборы президента.

"Решение об участии в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда кампания начнется. Обещаю вас об этом подробно проинформировать", – сказал глава государства.

"Сейчас нам надо заниматься объединением – всех политических сил, общества, государства. Я специально сделал досрочные парламентские выборы в 2014 году, чтобы мы имели, как минимум, почти 4 года на проведение реформ", – отметил Порошенко.

"Пока парламент, правительство и коалиция будут иметь возможность проводить реформы, мы будем работать", – заявил он.

Журналистка отметила: "По последним социологическим опросам лидирует Юлия Тимошенко. Как Вы собираетесь с этим вызовом справляться? Что может потенциально означать для страны президентство Тимошенко, готовы ли Вы ей проиграть?".

"Я не хотел бы с Вами спорить, кто лидирует в рейтингах, потому что я занимаюсь реформированием государства, реформами обороны, внешней политикой, а не рейтингами. И занимаюсь этим с самого начала", – заявил Порошенко.

"Я никак не переживаю за рейтинги... Те, кто заботится о рейтингах, называются популистами", – уточнил он позже и подчеркнул, что его команда занимается реформами.

В ходе конференции президент также сказал, что не уедет из Украины после выборов.

На вопрос о "плане Б" на случай, если граждане Украины не поддержат его на второй срок президентства, Порошенко ответил:

"Я точно 100% буду участвовать в президентских выборах... как избиратель. Буду голосовать в Украине, в Киеве. Могу назвать номер избирательного участка – это будет Дом офицеров".

"После выборов я буду точно жить в Украине в любом качестве. Я не равнодушен к будущему Украины. Я сделаю все, чтобы не допустить реванша. Не понимаю, о каком "плане Б" Вы говорите", – заявил президент.

"Я в своей жизни не проиграл еще ни одной избирательной кампании", – добавил Порошенко с улыбкой.

Алена Рощенко, Валентина Романенко, УП
Темы: Порошенко виборы социология Тимошенко
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