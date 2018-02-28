Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент удержал интригу с выборами и прокомментировал рейтинги

Среда, 28 февраля 2018, 14:56

Президент Петр Порошенко заявляет, что еще не решил, баллотироваться ли на второй президентский срок.

"Хочу вас разочаровать – Вы от меня этого не слышали", – заявил он на пресс-конференции в Киеве в ответ на вопрос о планах идти на следующие выборы президента.

"Решение об участии в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда кампания начнется. Обещаю вас об этом подробно проинформировать", – сказал глава государства.

"Сейчас нам надо заниматься объединением – всех политических сил, общества, государства. Я специально сделал досрочные парламентские выборы в 2014 году, чтобы мы имели, как минимум, почти 4 года на проведение реформ", – отметил Порошенко.

"Пока парламент, правительство и коалиция будут иметь возможность проводить реформы, мы будем работать", – заявил он.

Журналистка отметила: "По последним социологическим опросам лидирует Юлия Тимошенко. Как Вы собираетесь с этим вызовом справляться? Что может потенциально означать для страны президентство Тимошенко, готовы ли Вы ей проиграть?".

"Я не хотел бы с Вами спорить, кто лидирует в рейтингах, потому что я занимаюсь реформированием государства, реформами обороны, внешней политикой, а не рейтингами. И занимаюсь этим с самого начала", – заявил Порошенко.

"Я никак не переживаю за рейтинги... Те, кто заботится о рейтингах, называются популистами", – уточнил он позже и подчеркнул, что его команда занимается реформами.

В ходе конференции президент также сказал, что не уедет из Украины после выборов.

На вопрос о "плане Б" на случай, если граждане Украины не поддержат его на второй срок президентства, Порошенко ответил:

"Я точно 100% буду участвовать в президентских выборах... как избиратель. Буду голосовать в Украине, в Киеве. Могу назвать номер избирательного участка – это будет Дом офицеров".

"После выборов я буду точно жить в Украине в любом качестве. Я не равнодушен к будущему Украины. Я сделаю все, чтобы не допустить реванша. Не понимаю, о каком "плане Б" Вы говорите", – заявил президент.

"Я в своей жизни не проиграл еще ни одной избирательной кампании", – добавил Порошенко с улыбкой.

Алена Рощенко, Валентина Романенко, УП
Темы: ПорошенковиборысоциологияТимошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Закрытая социология АП: Вакарчук в тройке лидеров
Социологи назвали фаворитов на президентство
Тимошенко уже опережает Порошенко в президентском рейтинге
Президентская гонка: Тимошенко лидирует еще в одном рейтинге
В президентском рейтинге Тимошенко немного опережает Порошенко
Опрос показал, что украинцы готовы избрать президентом Тимошенко
Последние новости
23:34
В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: