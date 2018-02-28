Президент не збирається розпускати Раду

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Середа, 28 лютого 2018, 16:25

Президент Петро Порошенко не бачить необхідності у розпуску Верховної Ради.

Про це він заявив під час прес-конференції у середу присвяченій планам на 2018 рік.

"Я повністю задоволений темпами, які були продемонстровані минулої сесії щодо співпраці коаліції, парламенту і уряду", - сказав він.

"Я наголошую, що жодних цих розмов я не веду (про розпуск – ред.). Якщо парламент замість того, щоб цим займатися (прийняттям законів – ред.) будуть займатися виборами, вони до цього призведуть… Президент має конституційне повноваження розпустити парламент, якщо не працює 30 днів, чи немає коаліції. Це право президента, а не обов’язок", - сказав він.

Він заявив, що буде "робити все можливе, щоб забезпечити ефективну координацію уряду, президента, парламентської коаліції і парламенту".

"Коли будуть інші умови, будемо тоді це обговорювати", - сказав Порошенко.

Олександр Шумілін, УП
Теми: Верховна Рада президент
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