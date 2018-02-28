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Порошенко не собирается распускать Раду

Среда, 28 февраля 2018, 15:25

Президент Петр Порошенко не видит необходимости в роспуске Верховной Рады.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду посвященной планам на 2018 год.

"Я полностью доволен темпами, которые были продемонстрированы на прошлой сессией о сотрудничестве коалиции, парламента и правительства", - сказал он.

"Я подчеркиваю, что никаких этих разговоров я не веду (о роспуске - ред.). Если парламент вместо того, чтобы этим заниматься (принятием законов - ред.) будут заниматься выборами, они к этому приведут... У президента есть конституционные полномочия распустить парламент, если он не работает 30 дней, нет коалиции. Это право президента, а не обязанность", - сказал он.

Он заявил, что будет "делать все возможное, чтобы обеспечить эффективную координацию правительства, президента, парламентской коалиции и парламента".

"Когда будут другие условия, будем тогда это обсуждать", - сказал Порошенко.

Александр Шумилин, УП
Темы: Верховная Радапрезидент
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