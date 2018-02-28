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Медведчук виявився найефективнішим для обмінів - Порошенко

Середа, 28 лютого 2018, 15:54
Медведчук виявився найефективнішим для обмінів - Порошенко

Кум Володимира Путіна Віктор Медведчук виявився найбільш ефективною кандидатурою у переговорах з Росією щодо полонених.  

Про це заявив президент Петро Порошенко під час прес-конференції у середу присвяченій планам на 2018 рік.

"Є так звана гуманітарна група, яка займається питанням звільнення заручників. Це не Мінська група, вона є частиною тристоронньої контактної групи. Колишній голова СБУ призначив в цю групу Віктора Медведчука. Я про це знав і зараз наголошую, що буду працювати з будь-ким, хто зможе повернути хоча б одного українського заручника додому", - сказав він.

"Ми намагалися застосовувати різні канали комунікації. Починаючи від військових і закінчуючи церквою. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук. Знаєте чому? Тому що рішення про звільнення приймає безпосередньо Путін. Ні церква, ні його ці проксіс на окупованих територіях", - додав Порошенко.

Він також розповів, що недавно зустрічався з Митрополитом Онуфрієм.

"Була інформація, що нам через церкву вдасться витягнути п’ятьох наших хлопців з Донецька. На жаль, це зірвалося. Я буду шукати всі канали комунікації, в тому числі і цей", - сказав Порошенко.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукПорошенко
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