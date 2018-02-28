Медведчук оказался самым эффективным для обменов - Порошенко

Кум Владимира Путина Виктор Медведчук оказался наиболее эффективной альтернативой в переговорах с Россией по пленных.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время пресс-конференции в среду посвященной планам на 2018 год.

"Есть так называемая гуманитарная группа, которая занимается вопросом освобождения заложников. Это не Минская группа, она является частью трехсторонней контактной группы. Бывший глава СБУ назначил в эту группу Виктора Медведчука. Я об этом знал и сейчас подчеркиваю, что буду работать с кем угодно, кто сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой", - сказал он.

"Мы пытались применять различные каналы коммуникации. Начиная от военных и заканчивая церковью. Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете почему? Потому что решение об увольнении принимает непосредственно Путин. Ни церковь, ни его эти проксис на оккупированных территориях", - добавил Порошенко.

Он также рассказал, что недавно встречался с Митрополитом Онуфрием.

"Была информация, что нам через церковь удастся вытянуть пятерых наших ребят из Донецка. К сожалению, это сорвалось. Я буду искать все каналы коммуникации, в том числе и этот", - сказал Порошенко.