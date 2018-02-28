Порошенко пообіцяв не тиснути на Раду щодо виборчої реформи

Президент Петро Порошенко каже, що не втручатиметься в роботу Верховної ради щодо ухвалення нового Виборчого кодексу.

Про це він заявив під час прес-конференції у середу.

"Як обирати парламент - це справа парламенту. Він має визначитись і знайти той компроміс, який дозволить набрати конституційну більшість голосів", - наголосив глава держави.

Як відомо, 7 листопада 2017 року народні депутати проголосували у першому читані за проект Виборчого кодексу №3112, який передбачає голосування за відкритими списками.

Перед другим читанням законопроект налічує 4,4 тисячі поправок.

Голова ВР вважає, що розгляд цього питання викличе "непросту дискусію" в парламенті, проте це буде дуже важливий крок у реформі виборчої системи України.

Євген Кізілов, УП