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Порошенко пообіцяв не тиснути на Раду щодо виборчої реформи

Середа, 28 лютого 2018, 16:10

Президент Петро Порошенко каже, що не втручатиметься в роботу Верховної ради щодо ухвалення нового Виборчого кодексу.

Про це він заявив під час прес-конференції у середу.

"Як обирати парламент - це справа парламенту. Він має визначитись і знайти той компроміс, який дозволить набрати конституційну більшість голосів", - наголосив глава держави.

Як відомо, 7 листопада 2017 року народні депутати проголосували у першому читані за проект Виборчого кодексу №3112, який передбачає голосування за відкритими списками.

Перед другим читанням законопроект налічує 4,4 тисячі поправок.

Голова ВР вважає, що розгляд цього питання викличе "непросту дискусію" в парламенті, проте це буде дуже важливий крок у реформі виборчої системи України.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенковибориВерховна Радазаконодавство
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