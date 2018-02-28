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У Станиці Луганській готуються до розведення бойових сил

Середа, 28 лютого 2018, 17:23

В районі Станиці Луганської у зоні АТО на початку березня може відбутися розведення сил та засобів.

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"За умови дотримання режиму тиші в районі н.п. Станиця Луганська 5 березня 2018 року може відбутися розведення сил та засобів, як це передбачено відповідним рамковим рішенням ТКГ", - написала вона.

Також Оліфер написала, що "в рамках робочих підгруп, так і на засіданні ТКГ українська сторона вимагала невідкладного відкриття КПВВ "Золоте", як це передбачено домовленостями лідерів країн Нормандської четвірки від 19 жовтня 2016 року".

Вона також повідомила, що під час засідання досягнуто згоди щодо необхідності відновлення лінії мобільного зв'язку, "ОРДО завірила у наданні гарантій безпеки для ремонтних бригад".

"Українська сторона надала такі гарантії ще 12 лютого 2018 року, інформацію про це було передано СММ ОБСЄ. У сьогоднішньому засіданні підгрупи взяв участь представник компанії мобільного зв'язку "Водафон Україна", він наголосив: компанія готова відремонтувати відповідне обладнання, яке знаходиться на непідконтрольній Україні частині Донбасу", - написала вона.

Як відомо, 22 лютого стався обрив лінії, завдяки якій працював зв'язок оператора Vodafone на окупованій бойовиками частині Луганщини.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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