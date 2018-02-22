Обірвалася лінія зв'язку Vodafone в ОРЛО

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Четвер, 22 лютого 2018, 14:29

Стався обрив лінії, завдяки якій працював зв'язок оператора Vodafone на окупованій бойовиками частині Луганщини.

Про це повідомляє прес-служба компанії "Водафон Україна".

"22.02. стався обрив волоконно-оптичної лінії, що забезпечує зв'язок на непідконтрольній Україні території у Луганській області", - йдеться в попередженні для абонентів.

За інформацією місцевого ресурсу "Новости Донбасса", раніше в окупованому Луганську пропав мобільний зв'язок - спочатку зник сигнал українського оператора Vodafone, пізніше почалися збої в роботі підконтрольного бойовикам оператора "Лугаком".

Як повідомлялося, 11 січня Vodafone повністю припинив працювати у тимчасово окупованому Луганську.

Через тиждень оператор заявив, що відновив зв'язок на окупованій території Луганської області.

Українська правда
Теми: ОРДЛО мобільний зв'язок надзвичайна подія
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