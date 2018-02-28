Гостинний двір повернули державі

Київський апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури Києва і повернув державі будівлю "Гостинного двору".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва у Facebook.

"У середу, 28.02.2018, Київський апеляційний господарський суд підтримав принципову позицію прокуратури міста Києва та повернув державі будівлю "Гостинного двору", що розташована на Контрактовій площі у Києві", - йдеться у повідомленні.

Постанова суду задовольнила апеляційну скаргу прокуратури у повному обсязі.

"Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким розірвав договір оренди та зобов’язав приватну структуру повернути державі будівлю Гостинного двору", - зазначають у столичній прокуратурі.

Як відомо, Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів №1380 від 15 серпня 2011 року Гостинний двір було виведено з Державного реєстру пам`яток архітектури.

20 вересня 2012 року Київрада передала "Укрреставрації" в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

Керівником "Укрреставрації" є Дмитро Ярич, який працював юристом у дружини Андрія Кравця, наближеного до екс-президента Віктора Януковича. Його ще називали "загоспоспом Януковича".

3 серпня 2012 року Віктор Янукович виключив Гостиний двір з Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

24 червня 2014 року Київський апеляційний адмінсуд скасував рішення Київради про виділення землі забудовнику Гостиного двору під протиправну реконструкцію будівлі.

4 липня 2014 року Київрада розірвала договір оренди з ПАТ "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація" від 16 жовтня 2012 року.

За рішенням суду земельна ділянка під Гостинним двором була повернута місту, а будівлі в кінці 2014 року був присуджений охоронний статус – пам'ятка архітектури місцевого значення.

24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну "Про виключення будівлі Гостинного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави".

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні архітектурної пам'ятки Гостиного Двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.