Гостиный двор вернули государству

Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры Киева и вернул государству здание "Гостиного двора".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

"В среду, 28.02.2018 года, Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры города Киева и вернул государству здание "Гостиного двора", расположенного на Контрактовой площади в Киеве", - говорится в сообщении.

Постановление суда удовлетворило апелляционную жалобу прокуратуры в полном объеме.

"Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора", - отмечают в столичной прокуратуре.

Как известно, Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

Постановлением Кабинета министров №1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал "Укрреставрации" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

Руководителем "Укрреставрации" является Дмитрий Ярич, который работал юристом у жены Андрея Кравца, приближенного к экс-президенту Виктору Януковичу. Его называли "завгоспом Януковича".

3 августа 2012 года Виктор Янукович исключил Гостиный двор из Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.

24 июня 2014 года Киевский апелляционный админсуд отменил решение Киевсовета о выделении земли застройщику Гостиного двора под противоправную реконструкцию здания.

4 июля 2014 года Киевсовет разорвал договор аренды с ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация" от 16 октября 2012 года.

По решению суда земельный участок под Гостиным двором был возвращен городу, а зданию в конце 2014 года присудили охранный статус - памятник архитектуры местного значения.

24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабмина "Об исключении здания Гостиного двора в Киеве из списка памятников архитектуры, находящихся под охраной государства".

В сентябре 2016 года Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества в возвращении памятника архитектуры Гостиного Двора в государственную собственность.

Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки с зимы 2013 года.