Бойовики 3 рази обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів і мінометів

Впродовж дня бойовики продовжували провокувати бійців ЗСУ до бойових протистоянь, ніхто із захисників не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 28 лютого 2018 року.

"На Луганському напрямку, на світанку, противник активізувався на Світлодарській дузі. Під обстріли агресора зі 120-ти та 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції біля населеного пункту Луганське", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики обстріляли захисників Новгородського із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На Донецькому напрямку, в обідній час, противник застосував міномети різних калібрів поблизу Павлополя на Приазов’ї", - зазначають у штабі АТО.

Загалом, від початку доби, зафіксовано 3 обстріли окупантів.