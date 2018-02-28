Бойовики 3 рази обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів і мінометів

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Середа, 28 лютого 2018, 19:19

Впродовж дня бойовики продовжували провокувати бійців ЗСУ до бойових протистоянь, ніхто із захисників не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 28 лютого 2018 року.

"На Луганському напрямку, на світанку, противник активізувався на Світлодарській дузі. Під обстріли агресора зі 120-ти та 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції біля населеного пункту Луганське", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики обстріляли захисників Новгородського із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На Донецькому напрямку, в обідній час, противник застосував міномети різних калібрів поблизу Павлополя на Приазов’ї", - зазначають у штабі АТО.

Загалом, від початку доби, зафіксовано 3 обстріли окупантів.

Українська правда
Теми: Донбас війна АТО Росія
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