Боевики 3 раза обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов

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Среда, 28 февраля 2018, 19:19

В течение дня боевики продолжали провоцировать бойцов ВСУ к боевым противостояниям, никто из защитников не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 28 февраля 2018 года.

"На Луганском направлении, на рассвете, противник активизировался на Светлодарской дуге. Под обстрелы агрессора из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции у населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреляли защитников Новгородского из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На Донецком направлении, в обеденное время, противник применил минометы различных калибров вблизи Павлополя на Приазовье", - отмечают в штабе АТО.

В общем, с начала суток, зафиксировано 3 обстрела оккупантов.

Украинская правда
Темы: Донбасс война АТО Росcия
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