У Києві обмежили в’їзд вантажівок

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Середа, 28 лютого 2018, 20:43

У столиці обмежили в’їзд вантажівок 28 лютого і 1 березня.

Про це повідомляється на сторінці КМДА у Facebook з посиланням на Управління з питань надзвичайних ситуацій.

"28 лютого, з 17:00 до 22:00, а також 1 березня з 5:00 до 10:00 буде обмежено в’їзд великовагового та великовантажного транспорту в столицю", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у КМДА закликають водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

"Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані", - наголошують у відомстві.

У разі погіршення погодних умов у КМДА просять користуватися громадським транспортом, а не особистим авто.

Українська правда
Теми: Київ авто КМДА
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