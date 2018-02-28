В Киеве ограничили въезд грузовиков

В столице ограничили въезд грузовиков 28 февраля и 1 марта.

Об этом сообщается на странице КГГА в Facebook со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"28 февраля, с 17:00 до 22:00, а также 1 марта с 5:00 до 10:00 будет ограничен въезд большегрузного транспорта в столицу", - говорится в сообщении.

Кроме того, в КГГА призывают водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

"Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", - отмечают в ведомстве.

В случае ухудшения погодных условий в КГГА просят пользоваться общественным транспортом, а не личным авто.