ООН: КНДР заробила $ 200 млн на експорті вугілля і зброї

Північна Корея за 2017 рік заробила близько $ 200 млн експортуючи вугілля і зброю, попри санкції ООН.

Про це йдеться в секретній доповіді незалежних спостерігачів ООН, пише Reuters.

У доповіді наголошується, що КНДР відправляла вугілля в порти в Росії, Китаї, Південній Кореї, Малайзії і В'єтнамі, в основному, використовуючи підроблені документи, в яких вказувалося, що вантаж є російським чи китайським.

"КНДР (Північна Корея) вже порушує найостанніші резолюції, використовуючи глобальні мережі поставок нафти, залучаючи іноземних громадян, офшорні компанії і міжнародну банківську систему", - йдеться у 213-сторінковій доповіді.

Спостерігачі повідомляють, що вони розслідували співробітництво між Сирією і М'янмою в сфері розробки балістичних ракет, включаючи, вчинені в 2012-2017 рр, понад 40 поставок з Північної Кореї в Сирійський науково-дослідний центр, який займається програмою хімічної зброї в країні.

Вони перевірили дві таких відправки і з'ясували, що КНДР поставляла кислотостійку плитку, у кількості, достатній, щоб обкласти великомасштабний промисловий об'єкт.

У доповіді також вказується, що одна з країн, яка не називається, має докази того, що Північна Корея, крім звичайного озброєння, поставляла балістичні ракети у М'янму, в тому числі кілька ракет класу "земля-повітря".

Представник М'янми в ООН Хау До Суан заявив, що уряд його країни наразі не укладав угод з торгівлі зброєю з Північною Кореєю і дотримується резолюції Ради Безпеки.

Спостерігачі ООН також з'ясували, що КНДР здійснила з січня по серпень минулого року 16 поставок вугілля в порти Росії, Китаю, Малайзії і В'єтнаму.

Прийнята в 2016 році резолюція ООН передбачала обмеження на експорт вугілля і вимагала, щоб країни, які імпортують північнокорейське вугілля, доповідали про це комітетові із санкцій Ради безпеки ООН. Відзначається, що Малайзія повідомила лише про одну таку поставку.

Після того, як 5 серпня було запроваджено повну заборону на експорт вугілля, за даними спостерігачів, КНДР здійснила ще 23 поставки вугілля в порти в Росії, Китаї, Південній Кореї і В'єтнамі.

Нагадаємо, 22 грудня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла нові санкції проти Північної Кореї у відповідь на недавній запуск міжконтинентальної балістичної ракети, які, серед іншого, різко обмежують постачання в цю країну нафти.

Агентство Reuters з посиланням на два джерела серед європейських структур безпеки повідомило, що російські танкери поставляли паливо в Північну Корею щонайменше три рази в останні місяці, передаючи вантаж в море.

ЗМІ Південної Кореї також оприлюднили інформацію про те, що супутники виявили китайські кораблі, які передають нафту судам Північної Кореї.

26 січня Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Північна Корея продає вугілля, поставляючи його в російські порти, з яких воно переправляється в Південну Корею і Японію.

Президент США Дональд Трамп в недавньому інтрев'ю Reuters звинуватив Росію в тому, що вона допомагає КНДР обходити міжнародні санкції.