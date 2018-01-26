Reuters: Всупереч санкціям КНДР продає вугілля через Росію

Північна Корея продає вугілля, поставляючи його в російські порти, з яких він переправляється в Південну Корею і Японію.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Видання нагадує, що санкції ООН з 5 серпня забороняють КНДР експортувати вугілля, однак, за інформацією джерел, з тих пір північнокорейське паливо принаймні три рази поставлялося в російські порти Находка і Холмськ.

Там вугілля вантажили на судна, які переправляли його в Південну Корею і в Японію, повідомили джерела.

При цьому джерело агентства в одній з американських спецслужб підтвердив, що КНДР торгує вугіллям через Росію, додавши, що це триває досі.

Міністерство закордонних справ Росії не відреагувало на прохання агентства про коментарі.

Нещодавно ЗМІ Південної Кореї оприлюднили інформацію про те, що супутники виявили китайські кораблі, які передають нафту суднам Північної Кореї.

Президент США Дональд Трамп в недавньому інтрев'ю Reuters звинуватив Росію в тому, що вона допомагає КНДР обійти міжнародні санкції.