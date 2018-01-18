Трамп звинуватив Росію у допомозі КНДР в обході санкцій

Президент США Дональд Трамп звинуватив Росію в тому, що вона допомагає КНДР подолати міжнародні санкції.

Про це глава Білого дому заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

"Росія нам абсолютно не допомагає", - зазначив він.

З іншого боку, президент США похвалив зусилля Китаю, блокуючого поставки нафти і вугілля режиму в Пхеньяні.

Вказавши, що Пекін міг би робити ще більше для подолання кризи навколо північнокорейської ядерної програми, Трамп знову дорікнув Росії в тому, що Москва частково зводить нанівець зусилля Пекіна.

"Москва знищує частину того, що робить Китай", - заявив глава Білого дому.

"Він може багато чого зробити", - сказав Трамп про президента Росії Володимира Путіна. "Але ... в деяких випадках, ймовірно, те що не дає Китай (поставки в КНДР - ред.), Росія дає. Таким чином, чистий результат не такий гарний, як може бути".

Раніше, посилаючись на джерела в службах безпеки в Західній Європі, Reuters повідомляло, що в останні місяці в порушення міжнародних санкцій російські танкери не менше трьох разів поставляли паливо в Північну Корею. Росія заперечує звинувачення в порушенні санкцій проти Північної Кореї.

Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.

Нещодавно ЗМІ Південної Кореї оприлюднили інформацію про те, що супутники виявили китайські кораблі, які передають нафту суднам Північної Кореї.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що він "дуже розчарований" тим, що Китай постачає нафту Північній Кореї.

У Пекіні заперечують поставки нафти і нафтопродуктів КНДР всупереч санкціям Ради безпеки ООН.