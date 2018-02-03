В Англії набрав чинності закон про "підозрілих" власників елітної нерухомості

У Великобританії набрав чинності закон "Ордери на статки нез’ясованого походження", який спрощує процедуру притягнення до відповідальності діючих та екс-чиновників, зокрема з України, за придбання елітної нерухомості за "брудні" гроші.

Окрім того, відтепер предметом розслідування може стати також навчання дітей чи лікування на території Великої Британії, пише DW.

"Відтепер британські правоохоронці можуть розпочати розслідування у разі підозри, що якісь активи вартістю від 50 тисяч фунтів стерлінгів придбані "політично значимими особами" (PEP - politically exposed person) на кошти з незрозумілих джерел. Зокрема, через підставних осіб, на гроші з офшорних компаній чи за готівку невідомого походження", - зазначає видання.

"Політично значимими особами" вважаються політики, у тому числі депутати різних рівнів, колишні та діючі держслужбовці, а також високопосадовці державних підприємств.

Дія закону поширюється і на пов'язаних з цими "політично значимими особами" людей, зокрема на родичів та помічників.

"Фактично це презумпція винуватості і саме власник нерухомості, банківських рахунків чи іншого майна, яке викликає підозри з боку контролюючих органів Великобританії, зобов'язаний довести законність походження коштів. Якщо не вдасться пояснити, що статки зароблено чесним шляхом, це майно може бути конфісковано", - пише DW.

Також з 1 січня у Великобританії набрав чинності закон "Про кримінальні фінанси", який значно полегшує правоохоронним структурам Великобританії процес конфіскації майна, походження якого не пояснено (unexplained wealth orders, UWO). Тож закон "Ордери на статки нез’ясованого походження" є його продовженням і деталізацією.

Як зазначив виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин, після конфіскації майно, "чистота" придбання якого викликала сумніви, може перейти "у бюджет британської корони чи до іншої країни, якщо вона доведе, що кошти на це майно були здобуті незаконним шляхом, тобто покаже судове рішення щодо певної особи та її участі у корупційних схемах".

Одним з ініціаторів ухвалення закону про "Ордери..." були Transparency International UK, яка має у розпорядженні інформацію про підозрілі угоди щодо купівлі лондонської нерухомості на суму понад 4 мільярди фунтів стерлінгів.

"Кожні 4 з 10 елітних квартир чи будинків у Лондоні можуть бути придбані за корупційні гроші, виведені з інших країн", - вважають у Transparency International UK.

За даними Національного агентства Великобританії з питань боротьби зі злочинністю (National Crime Agency), в Об’єднаному королівстві щорічно відмивають до 90 мільярдів фунтів стерлінгів.

Як відомо, у Великій Британії власниками елітного житла, серед інших, є Дмитро Фірташ, Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський.