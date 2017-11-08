Пінчук отримав елітну нерухомість у Лондоні від Коломойського та Боголюбова

Віктор Пінчук отримав від Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова елітну нерухомість у Лондоні в рамках мирової угоди щодо судового процесу стосовно Криворізького залізорудного комбінату.

Про це йдеться у новому розслідуванні Дмитра Гнапа для "Слідства.Інфо", передає "Громадське".

Зазначається, що у 2013 році український бізнесмен Віктор Пінчук вимагав у Високому суді Лондона 2 мільярди доларів від Коломойського та Боголюбова.

Пінчук стверджував, що в середині 2000-х передав їм гроші для купівлі одного з найбільших в Україні підприємств з видобутку залізної руди. Йдеться про Криворізький залізорудний комбінат.

Він доводив, що не отримав від Коломойського та Боголюбова ні підприємства, ні грошей. Утрачений за всі ці роки прибуток Пінчук оцінив у 2 мільярди доларів.

За його версією, між олігархами існувала усна угода щодо умов приватизації - вони мали придбати КЗРК у його інтересах.

"У якості свідків угоди у позові фігурували кілька осіб, зокрема, інший український олігарх, Рінат Ахметов - якому пізніше продали частку комбінату. Коломойський та Боголюбов заперечували версію Пінчука. Після приватизації КЗРК залишився у їхніх руках", - йдеться у розслідуванні.

Три роки тому, після перемоги Євромайдану, в українському парламенті створили спеціальну комісію з перевірки результатів скандальної приватизації державних підприємств у 2000-х роках.

Зазначається, що комісія "дійшла очевидних, але сумних висновків: українські олігархи отримали великі державні видобувні компанії майже за безцінь".

"Одне з підприємств — Криворізькій залізнорудний комбінат, придбаний в держави структурами Коломойського за 40 мільйонів доларів, хоча реальна вартість складала понад 1 мільярд доларів", — зазначив депутат українського парламенту, один з керівників спеціальної комісії, яка перевіряла приватизацію Павло Різаненко.

Від УП: Після виходу розслідування Різаненко уточнив УП, що насправді завод купили не за 40, а майже за 130 мільйонів. Хоча його реальну вартість на момент покупки депутат оцінює у близько 400 мільйонів.

Він додав, що за результатами роботи парламентської комісії Генеральна прокуратура порушила кримінальне провадження.

ГПУ перевіряє, чи законно приватизовані підприємства, серед яких і КЗРК.

"Прокурорам могли б стати в нагоді важливі свідки — Михайло Чечетов й Валентина Семенюк. Чечетов у 2004-му році очолював спеціальну урядову структуру — Фонд державного майна України, яка продавала державні підприємства. Семенюк головувала в комісії парламенту з питань приватизації, що перевіряла результати роботи Фонду Державного майна", - йдеться у розслідуванні.

Однак через те, що Чечетов і Семенюк померли, ГПУ не може отримати від них інформації.

У розслідуванні зазначається, що олігархам вдалося дійти мирової угоди завдяки передачі Пінчуку двох престижних лондонських комерційних будівель, які мають високу вартість.

Про це свідчать документи, отримані журналістами Проекту репортажів на теми організованої злочинності й корупції (OCCRP) у межах міжнародного проекту "Paradise Papers".

Згідно з ними, на початку 2016-го року юристи Віктора Пінчука з відомої лондонської фірми Hogan Lovells звернулися до адміністратора офшорних компаній фірми Appleby.

У листі вони повідомили, що дві будівлі зареєстровані на дві офшорні компанії з Острова Мен і їх треба переоформити на нового власника. Для цього потрібно створити траст на Острові Джерсі, який і увійде у володіння компаніями з Мена, а відтак набуде власності на будівлі.

Перша будівля, якою Коломойський і його партнер, за даними розслідування, розрахувалися з Пінчуком — офісний центр на вулиці 27 Найтсбрідж в одній з центральних частин Лондона, престижному районі Белгрейвіа. Її власником у реєстрі офіційно значиться британська Bbay (Knightsbrige) Ltd, контроль над якою закінчується трастом з Острова Джерсі.

Офісний центр на вулиці 27 Найтсбрідж Фото: Громадське

"ЇЇ вартість на кінець 2015-го року оцінювалася в 75 мільйонів 650 тисяч фунтів. А річний дохід від здавання площ в оренду склав, згідно з отриманими документами, 4 мільйони фунтів. У майбутньому будівля, напевне, коштуватиме ще дорожче", - зазначає Гнап.

Друга будівля - це будинок "Grand Buildings" на Трафальгарській площі, за адресою 1-3 Strand Street London WC 2.

«Grand Buildings» на Трафальгарській площі Фото: Громадське

"Помпезна споруда, в якій колись розміщувався лондонський "Гранд Отель". У 1988-му її реконструювали й нині тут — офіси, дорогі ресторани й крамниці. Якщо поглянути на Google maps, центр Лондона знаходиться саме тут, на Трафальгарській площі, поруч з цією будівлею", - пояснюють у розслідуванні.

Схема володіння Віктором Пінчуком двома будівлями.​ Screenshot з відео

Британська преса писала, що Геннадій Боголюбов придбав цю будівлю у 2010 році. Тоді вона обійшлася українському бізнесменові в 173 мільйони фунтів. За ці роки її ціна суттєво виросла. Торік вартість "Grand Buildings" у фінансових документах офшорного власника Barlaya Limited оцінювалася в 305 мільйонів фунтів.