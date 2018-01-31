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Протестувальники блокували дорогу на пункт пропуску "Рава-Руська"

Середа, 31 січня 2018, 03:13

На прикордонному пункті пропуску "Рава-Руська" (Львівська область) у вівторок ввечері кілька десятків людей блокували дорогу.

Про це повідомляє прес-центр Державної фіскальної служби в області в Facebook.

"Сьогодні, близько 18:30, група осіб (близько 80) розпочала блокування дороги до пункту пропуску "Рава-Руська". Претензій до роботи митниці від мітингуючих немає. Також під час спілкування блокувальників з одним із керівників митного поста ні усних, ні письмових звернень не надходило", – йдеться у заяві.

Водночас депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич написав у Facebook, що протестувальники незадоволені роботою митниці.

Пізніше він повідомив, що о 23:30 мітингувальники почали розходитися і рух на дорозі до ПП "Рава-Руська" відновлено.

Як повідомлялось, 10 січня на кордоні з Польщею блокували три дороги через податкові зміни.

Як відомо, Верховна Рада змінила правила безмитного ввезення товарів у ручному чи супроводжуваному багажі обмеживши сумою до 500 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг для тих, хто був відсутній в Україні більше доби і в'їжджає в країну не частіше за один раз впродовж 72 годин.

Нові правила набули чинності 1 січня 2018 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонакції
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