Киян арештували на 2 місяці за спробу підпалу монастиря УПЦ МП

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 2,2 мільйонів гривень для Олексія Шемотюка та Олександра Горбаня, які підозрюються у спробі підпалити Десятинний монастир УПЦ Московського патріархату.

Як повідомив нардеп Ігор Луценко у Facebook, таке рішення було прийнято у суботу ввечері суддею Левицькою.

"Для мене це дуже дивна поведінка судді Левицької. Бо прокуратура і міліція налаштовані не надто агресивно, просили лише домашній арешт. Тим не менш, суддя впаяла фактично тримання під вартою – бо такі суми для застави, без допомоги сторонніх, у підозрюваних навряд чи знайдуться", - зазначив депутат.

Фото з Facebook Ігоря Луценка

За його інформацією, обидва хлопці є архітекторами. Один з них воював у складі ЗСУ в аеророзвідці.

"За словами затриманих, вони намагалися привернути увагу до того, що територія Національного музею історії захоплена московськими церковниками. Поруч – фундамент Десятинної церкви, головного храму Київської Русі, котрий символічно хочуть застовпити за собою агенти ворожої держави", - додав Луценко.

На сайті Десятинного монастиря УПЦ МП також повідомляється про обрання запобіжного заходу двом обвинуваченим у підпалі.

"Незважаючи на дикість і жорстокість скоєного цими людьми злочину, ми молимося за них і просимо суд пом'якшити міру покарання. Сьогодні нашому адвокату на суді відмовили в слові, щоб донести нашу позицію про пом'якшення вироку. Ми будемо дотримуватися цієї позиції в апеляції", - запевняють представники церкви.

Про затримання двох чоловіків за підпал монастиря 25 січня повідомляла київська поліція.

За її інформацією, подія трапилася вночі по вулиці Володимирській. До чергової частини надійшло повідомлення від церковнослужителя про підпал будівлі.

Опитавши заявника, правоохоронці з’ясували, що підпалити будівлю намагалися двоє невідомих. У ході огляду місця події виявили фрагменти слідів навколо будівлі та пляшки із запалювальною сумішшю. Усе це вилучили та направили на експертне дослідження.

Правоохоронці оперативно встановили осіб, які могли бути причетні до вчинення злочину.

Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися 33-річний та 36-річний кияни. Раніше вони не притягувалися до кримінальної відповідальності.

"Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі", - повідомляли в поліції.

Як повідомлялося, 25 січня націоналісти організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокол" демонтували інформаційний борд каплиці Московського патріархату біля "Десятинної церкви" в центрі Києва.