Для двох киян, які підпалили монастир УПЦ МП, проситимуть пом'якшення запобіжного заходу

Прокуратура м.Києва проситиме пом’якшення запобіжного заходу для двох мешканців Києва, які підозрюються у підпалі незаконно побудованої будівлі Десятинного монастиря УПЦ МП.

Про це 3 лютого повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Прокуратура Києва в апеляції відстоюватиме послідовну позицію та проситиме пом’якшення запобіжного заходу двом киянам, які підозрюються у підпалі незаконно побудованої будівлі Десятинного монастиря УПЦ МП", - зазначила вона.

Також Сарган повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко провів зустріч із народними депутатами, які висловили готовність виступити поручителями для підозрюваних у підпалі.

"За результатами робочої зустрічі керівництва прокуратури Києва з представниками Музею історії України у понеділок (5 лютого. - ред.) будуть сформовані позовні вимоги з приводу захисту інтересів територіальної громади та міста Києва від незаконної забудови біля фундаменту Десятинної церкви", - зазначила Сарган.

Як відомо, 25 січня київська поліція повідомила про затримання двох чоловіків за підпал монастиря у порядку ст.208 КПК. Затримані - 33-річний та 36-річний мешканці Києва, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) КК. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

28 січня Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці з альтернативою застави двох підозрюваних у спробі підпалити монастир УПЦ МП.

3 лютого на території Національного музею історії України проходить акція за участю представників націоналістичних організацій та мешканців Києва з вимогою знести каплицю УПЦ МП, яку звели біля фундаменту Десятинної церкви.

Українська правда