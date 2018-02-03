Прокуратура перевіряє, чи писав Портнов постанову ВР Криму на початку окупації

Прокуратура Криму перевіряє причетність екс-першого заступника глави АП часів Віктора Януковича Андрія Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив заступник прокурора АРК Олександр Удовиченко.

Інформація про те, що Портнов є автором цієї постанови, міститься у так званих "плівках Глазьєва", які є матеріалами кримінального провадження, що розслідується іншим підрозділом прокуратури.

Однак, за словами Удовиченка, ця інформація потрапила у поле зору прокуратури АР Криму, і наразі відомство здійснює її перевірку.

"Інформація, про яку ви сказали, потрапила в поле нашого зору. Ми зараз проводимо процесуальні дії, спрямовані на те, щоб її або підтвердити, або спростувати", — заявив він.

Як зазначає "Громадське радіо", під час засідання Оболонського суду у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича прокурорами було оприлюднено телефонну розмову між радником президента РФ Сергієм Глазьєвим і якимось "Володимиром Андрійовичем", записану українською розвідкою 1 березня 2014 року.

У розмові Глазьєв повідомляє співрозмовнику, що Верховна Рада АРК має ухвалити якусь постанову, яку підготував Андрій Портнов. І пояснює, що потрібно ухвалити цей документ, "щоб було зрозуміло, що не вся Україна прям-таки хоче підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом".

Як повідомлялося, 22 січня в ефірі передачі "Hard Talk" телеканалу ZIK Наталія Влащенко взяла інтерв’ю в екс-заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Влащенко заявила, що перед інтерв’ю їй погрожував депутат від "Народного фронту".

У 2015 році Генпрокуратура оголосила підозру екс-першому заступнику Адміністрації Януковича Андрію Портнову в тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою.

Портнова тоді було оголошено в розшук.

В жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, ухвалив рішення у справі "Портнов проти Ради ЄС" за позовом колишнього заступника голови адміністрації президента України.

Пізніше Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.