Ведуча ZIKу розповіла про погрози від нардепа НФ через ефір з Портновим

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Середа, 24 січня 2018, 17:43

Ведуча телеканалу ZIK Наталія Влащенко розповіла, що перед інтерв’ю з колишнім заступником голови Адміністрації президента Андрієм Портновим їй погрожував депутат від "Народного фронту"

Про це телеведуча розповіла журналістам 24 січня.

За словами Влащенко, депутат зателефонував їй за 10 хвилин до ефіру.

"Він сказав, що якщо буде ефір, то він мені буде погрожувати правими радикалами", – розповіла журналістка.

Влащенко також зазначила, що прізвище депутата "знає Юрій Луценко (Генпрокурор – УП)… знає Грицак (голова СБУ – УП) і керівники всіх спецслужб".

"Він сказав: "Ти знаєш прекрасно долю Бузини", – сказала телеведуча.

22 січня в ефірі передачі "Hard Talk" телеканалу ZIK Наталія Влащенко взяла інтерв’ю в екс-заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Ефір викликав хвилю обурення в соцмережах. 24 січня кілька людей прийшли до будівлі телеканалу із закликами звільнити телеведучу.

У 2015 році Генпрокуратура оголосила підозру екс-першому заступнику Адміністрації Януковича Андрію Портнову в тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою.

Портнова тоді було оголошено в розшук.

В жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, ухвалив рішення у справі "Портнов проти Ради ЄС" за позовом колишнього заступника голови адміністрації президента України.

Пізніше Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук  Портнова.

Соня Лукашова для УП
Теми: ЗМІ Народний фронт цензура
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