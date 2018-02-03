Збитим у Сирії російським Су-25 керував льотчик із Криму - ЗМІ

Загиблим пілотом збитого в суботу на півночі Сирії російського штурмовика Су-25 був колишній український льотчик з окупованого Сімферополя (Крим) майор Роман Філіппов.

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на джерело в Міноборони РФ.

Видання відзначає, що в телеграм-каналі "Наблюдатель" опубліковано лист, який нібито виявили в одязі пілота збитого Су-25. Там також зазначено ім'я "Роман Філіппов".

Разом з тим, група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) виявила фотографії документів і особистої зброї, які знайшли у загиблого пілота російського Су-25.

"Судячи з півтора відстріляних обойм до АПС, можна припустити, що пілот відстрілювався і був убитий вже на землі", - йдеться в телеграм-каналі CIT.

Як повідомлялося, у суботу ввечері в сирійській провінції Ідліб був збитий російський Су-25.

У Міноборони РФ повідомили, що льотчик катапультувався і був убитий в бою з терористами.

Відомство заявило, що Росія завдала удару у відповідь по району, звідки був збитий російський Су-25. В результаті вбито більше 30 повстанців.