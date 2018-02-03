Штаб АТО заявив про повернення ще одного села з сірої зони

Населений пункт Катеринівка Луганської області, розташований поблизу лінії розмежування, повернуто з сірої зони під контроль України.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у п'ятницю ввечері.

"Повідомляємо, що населений пункт Катеринівка Луганської області, який розташований поблизу лінії розмежування, уже тривалий час підконтрольний Україні", - заявили в штабі.

Там додали, що військовослужбовці Збройних Сил України допомагають місцевому населенню у вирішенні нагальних питань та поверненню до мирного життя.

Разом з тим, журналіст Андрій Цаплієнко написав у Facebook, що Катеринівка – це п'яте село за два місяці, яке українські військові повернули Україні.

Він згадує, що був тут майже рік тому: "Тоді це була небезпечна сіра зона, і на вулиці можна було побачити бойовиків".

"Наших військових зустрічали надзвичайно тепло. Просили відкрити блок-пости і запустити хоча б автобус до "великої" України. Катеринівка вдома", - написав журналіст.

Він також повідомив, що в одному з будинків українські військові знайшли посвідчення командира бойовиків на прізвисько "Дохлий". Про його долю нічого не відомо.

Як відомо, 31 січня "Військове телебачення" заявило, що Збройні сили України взяли під контроль село Новоолександрівка в Попаснянському районі Луганської області, яке перебувало в так званій сірій зоні між позиціями ВСУ і бойовиків.

2 лютого Луганський губернатор Юрій Гарбуз доручив підготувати документи про включення села Новоолександрівка до населених пунктів, де діють органи державної влади.