Пілот збитого в Сирії штурмовика до анексії Криму служив у Росії

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Неділя, 4 лютого 2018, 09:35

Загиблий у Сирії пілот російського штурмовика Су-25 Роман Філіпов до анексії Криму служив у Росії, а не був колишнім українським льотчиком.

Такий висновок можна зробити з інформації про змагання "Авіадартс-2013", яку наводить сайт pro-samolet.ru.

У категорії "штурмова авіація" 2 місце зайняв "командир ланки, капітан Роман Філіпов".

Згідно з інформацією сайту, він служив у Чернігівці (Приморський край РФ).

Як повідомлялося, у суботу ввечері в сирійській провінції Ідліб був збитий російський Су-25.

У Міноборони РФ повідомили, що льотчик катапультувався і був убитий в бою з терористами.

"Новая газета" з посиланням на джерело в Міноборони РФ повідомила, що загиблим пілотом Су-25 був колишній український льотчик з окупованого Сімферополя (Крим) майор Роман Філіппов.

Теми: Сирія Крим Росія авіа
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